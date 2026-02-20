Malath Cooperative Insurance gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Malath Cooperative Insurance hat am 19.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Malath Cooperative Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 SAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 SAR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 400,4 Millionen SAR, während im Vorjahreszeitraum 331,4 Millionen SAR ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,430 SAR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Malath Cooperative Insurance 0,540 SAR je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Malath Cooperative Insurance in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 38,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,50 Milliarden SAR im Vergleich zu 1,09 Milliarden SAR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at