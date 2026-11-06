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06.11.2026 06:31:28
Malath Cooperative Insurance: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Malath Cooperative Insurance hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 0,02 SAR. Im letzten Jahr hatte Malath Cooperative Insurance einen Gewinn von 0,010 SAR je Aktie eingefahren.
Malath Cooperative Insurance hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 269,2 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 380,4 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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