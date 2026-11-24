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24.11.2026 06:31:29
Malayan Banking Bhd (Maybank): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Malayan Banking Bhd (Maybank) hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 MYR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,68 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,09 Milliarden MYR in den Büchern standen.
Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,214 MYR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,44 Milliarden MYR ausgegangen.
Redaktion finanzen.at
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