Malayan Banking Bhd (Maybank) hat am 23.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,220 MYR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12,68 Milliarden MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,09 Milliarden MYR in den Büchern standen.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,214 MYR gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 7,44 Milliarden MYR ausgegangen.

Redaktion finanzen.at