|
24.11.2025 06:31:29
Malayan Banking Bhd (Maybank) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Malayan Banking Bhd (Maybank) lud am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 MYR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 12,09 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,93 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!