Malayan Banking Bhd (Maybank) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Malayan Banking Bhd (Maybank) lud am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,22 MYR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,210 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 12,09 Milliarden MYR – das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12,93 Milliarden MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at