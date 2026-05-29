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29.05.2026 06:31:29
Malayan Banking Bhd (Maybank) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Malayan Banking Bhd (Maybank) stellte am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,21 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,210 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Malayan Banking Bhd (Maybank) mit einem Umsatz von insgesamt 12,56 Milliarden MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,42 Milliarden MYR erwirtschaftet worden waren, um 12,88 Prozent verringert.
Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 0,216 MYR prognostiziert, während der Umsatz bei 7,45 Milliarden MYR erwartet worden war.
Redaktion finanzen.at
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