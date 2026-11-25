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25.11.2026 06:31:29
Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs): Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) präsentierte am 23.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,11 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,11 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) einen Umsatz von 2,86 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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