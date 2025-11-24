Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) äußerte sich am 21.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 USD je Aktie gewesen.

Malayan Banking Bhd MAYBANK (spons ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,86 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,90 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

