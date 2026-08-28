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28.08.2026 06:31:29
Malayan Banking Bhd (Maybank) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Malayan Banking Bhd (Maybank) hat am 27.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 0,22 MYR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,220 MYR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Malayan Banking Bhd (Maybank) im vergangenen Quartal 11,41 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malayan Banking Bhd (Maybank) 12,52 Milliarden MYR umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,213 MYR sowie einen Umsatz von 7,51 Milliarden MYR prognostiziert.
Redaktion finanzen.at
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