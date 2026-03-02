Malayan United Industries Bhd MUI Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Malayan United Industries Bhd MUI Registered äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Malayan United Industries Bhd MUI Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 153,4 Millionen MYR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 136,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at