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28.05.2026 06:31:29
Malayan United Industries Bhd MUI Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Malayan United Industries Bhd MUI Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 MYR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Malayan United Industries Bhd MUI Registered -0,010 MYR je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 41,44 Prozent auf 62,3 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Malayan United Industries Bhd MUI Registered 106,4 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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