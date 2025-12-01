Malayan United Industries Bhd MUI Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Malayan United Industries Bhd MUI Registered hat am 28.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 MYR wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Das vergangene Quartal hat Malayan United Industries Bhd MUI Registered mit einem Umsatz von insgesamt 435,8 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 245,60 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at