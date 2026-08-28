Malayan United Industries Bhd MUI Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Malayan United Industries Bhd MUI Registered lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das vergangene Quartal hat Malayan United Industries Bhd MUI Registered mit einem Umsatz von insgesamt 81,0 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123,6 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 34,43 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,050 MYR. Im Vorjahr hatten -0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 732,61 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 490,18 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at