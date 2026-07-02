TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.07.2026 08:30:43

Malaysia: TotalEnergies Divests its Minority Non-Operated Interest in Marjoram Gas Field

Download the Press ReleaseParis, July 2nd, 2026 – TotalEnergies announces the divestment to INPEX of its 85% interest in Block 2E offshore Malaysia, representing a net interest of 8.5% in the Marjoram gas field currently under development, for a consideration of USD 350 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten