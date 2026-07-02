TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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02.07.2026 08:30:43
Malaysia: TotalEnergies Divests its Minority Non-Operated Interest in Marjoram Gas Field
Download the Press ReleaseParis, July 2nd, 2026 – TotalEnergies announces the divestment to INPEX of its 85% interest in Block 2E offshore Malaysia, representing a net interest of 8.5% in the Marjoram gas field currently under development, for a consideration of USD 350 million.Weiter zum vollständigen Artikel bei TOTAL S.A.
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