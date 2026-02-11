Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
|
11.02.2026 05:59:42
Malaysia central bank says to test ringgit stablecoins, tokenised deposits in 2026
[KUALA LUMPUR] Malaysia’s central bank on Wednesday announced three initiatives to test real-world applications involving ringgit stablecoins and tokenised deposits in 2026.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
