Malaysia Marine and Heavy Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Malaysia Marine and Heavy Engineering lud am 19.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,01 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Malaysia Marine and Heavy Engineering ebenfalls ein EPS von 0,010 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 521,9 Millionen MYR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 453,1 Millionen MYR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at