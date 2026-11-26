Malaysia Marine and Heavy Engineering hat am 24.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 MYR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Malaysia Marine and Heavy Engineering ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 35,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 692,2 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 509,9 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at