Malaysia Marine and Heavy Engineering informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Malaysia Marine and Heavy Engineering stellte am 24.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Malaysia Marine and Heavy Engineering im vergangenen Quartal 984,5 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 98,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malaysia Marine and Heavy Engineering 496,2 Millionen MYR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at