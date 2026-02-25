Malaysia Marine and Heavy Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Malaysia Marine and Heavy Engineering hat am 23.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 MYR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 581,7 Millionen MYR – eine Minderung von 28,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 817,6 Millionen MYR eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,060 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatte Malaysia Marine and Heavy Engineering ein EPS von 0,080 MYR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 45,23 Prozent zurück. Hier wurden 1,98 Milliarden MYR gegenüber 3,61 Milliarden MYR im Vorjahr generiert.

