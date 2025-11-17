Malaysia Marine and Heavy Engineering: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Malaysia Marine and Heavy Engineering hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,02 MYR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,010 MYR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 509,9 Millionen MYR, gegenüber 906,5 Millionen MYR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,75 Prozent präsentiert.

