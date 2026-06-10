Sharp Aktie
WKN: 855383 / ISIN: JP3359600008
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10.06.2026 13:37:24
Malaysia palm reserves jump most in five months after sharp drop in exports
The fall is from buyers flocking to discounted Indonesian cargoes after Jakarta’s overhaul of key commodity exportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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