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05.11.2026 01:23:25
Malaysia set to hold rates on strong growth, signal hike in 2027
Inflation in Malaysia remain moderate, despite a surge in global oil pricesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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