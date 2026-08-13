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13.08.2026 06:31:29
Malaysia Smelting gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Malaysia Smelting lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 MYR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 68,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 637,3 Millionen MYR, während im Vorjahreszeitraum 379,0 Millionen MYR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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