Malaysia Smelting gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Malaysia Smelting lud am 23.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,05 MYR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Malaysia Smelting noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 MYR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Malaysia Smelting im vergangenen Quartal 480,7 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Malaysia Smelting 448,5 Millionen MYR umsetzen können.

Malaysia Smelting hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,100 MYR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,090 MYR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,76 Milliarden MYR, während im Vorjahr 1,69 Milliarden MYR ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,097 MYR und einen Umsatz von 1,76 Milliarden MYR in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at