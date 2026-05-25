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25.05.2026 06:31:29
Malaysia Smelting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Malaysia Smelting hat sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 457,0 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 369,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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