Malaysia Smelting hat am 26.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 MYR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 712,2 Millionen MYR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Malaysia Smelting 529,5 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at