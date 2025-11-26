Malaysia Smelting: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Malaysia Smelting hat sich am 25.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde mit 0,02 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,66 Prozent auf 529,5 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 470,1 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at