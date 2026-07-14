Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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14.07.2026 02:19:12
Malaysia tops South-east Asia’s IPO market in first half of 2026, Singapore comes in second
South-east Asia saw 47 IPOs across the region in the first half of 2026, raising more than US$3.07 billion in proceedsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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