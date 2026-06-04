Berjaya Holdings Aktie
WKN DE: 874541 / ISIN: HK0288009266
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04.06.2026 05:08:55
Malaysian tycoon Vincent Tan cuts Berjaya stake in asset sales
Separate filings also show the founder is no longer a substantial shareholder in six listed companiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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