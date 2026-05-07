Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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07.05.2026 09:17:50
Malaysia’s central bank holds key rate steady, but warns of uncertainties from Middle East conflict
The latest indicators show the country’s Q1 growth momentum continues, driven by domestic demand and strong exportsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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