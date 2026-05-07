Central Bank Aktie
WKN DE: A0YHYY / ISIN: US15251P1084
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07.05.2026 09:17:50
Malaysia’s central bank keeps key rate at 2.75%
[KUALA LUMPUR] Malaysia’s central bank kept its benchmark interest rate steady for the fifth straight policy meeting on Thursday (May 7), with...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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