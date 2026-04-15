BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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15.04.2026 04:52:06
Malaysia’s fuel subsidy bill swells to RM7 billion in April
RON95 - the most popular grade of petrol - retails at RM1.99 per litre, among the lowest in the worldWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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