Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
|
25.02.2026 09:13:08
Malaysia’s Zetrix raises funds, plans to list AI unit on Nasdaq
As part of their pact, IFC and Zetrix will develop projects across South-east Asia and beyondWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nasdaq Inc
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nasdaq von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nasdaq-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|S&P 500-Wert Nasdaq-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nasdaq von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
28.01.26
|Ausblick: Nasdaq präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.01.26
|S&P 500-Titel Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.01.26
|S&P 500-Papier Nasdaq-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nasdaq-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Nasdaq stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Nasdaq Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nasdaq Inc
|70,99
|3,24%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX schließt mit kräftigen Aufschlägen -- DAX letztlich deutlich über 25.000-Punken -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt waren ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street notiert in Grün. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.