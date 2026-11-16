K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
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16.11.2026 12:04:00
Maldon Salt: Nobelsalz-Hersteller muss sich für K+S-Beimischung rechtfertigen
Der britische Nobelsalzhersteller Maldon Salt ist in Erklärungsnot geraten. Anwohner des Werksgeländes hatten beobachtet, wie Lkw-Ladungen mit Säcken des deutschen Herstellers K+S angeliefert wurden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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