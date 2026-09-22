Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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22.09.2026 12:25:00

Malen auf dem iPhone: Apple plante wohl Stummel-Pencil fürs Duo

Apple Pencil mit USB-C

Wenn das iPhone Duo im Oktober auf den Markt kommt, wird der Support für Apple-Stifte erst nachgereicht. Auch ein für das Foldable passender Pencil fehlt.

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Apple Inc. 296,40 0,17% Apple Inc.

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