Citizens Aktie
WKN: 542145 / ISIN: US1747151025
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29.04.2026 20:31:27
Mali: France urges citizens to leave amid Tuareg advance
With Tuareg-led rebels saying the ruling junta in Mali will fall "sooner or later" and demanding the withdrawal of Russian troops, the French Foreign Ministry has called on French nationals to leave the country.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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