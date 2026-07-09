Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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09.07.2026 20:51:20
Mali rebels attack convoy of soldiers, Russian mercenaries
The convoy was bringing hundreds of personnel in reinforcement in northern Mali, where the Malian army and Russian paramilitaries are fighting jihadist and separatist militants.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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