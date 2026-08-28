Malibu Boats A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Malibu Boats A hat am 27.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,37 USD. Im letzten Jahr hatte Malibu Boats A einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 42,75 Prozent auf 295,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 207,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,090 USD. Im Vorjahr waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,25 Prozent auf 914,59 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 807,56 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 1,48 USD sowie einen Umsatz von 880,83 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at