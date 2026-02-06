Malibu Boats A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Malibu Boats A hat am 05.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,120 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 188,6 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 200,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at