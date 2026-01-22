Mallcom (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mallcom (India) veröffentlichte am 20.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,27 INR, nach 14,46 INR im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 1,31 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mallcom (India) 1,18 Milliarden INR umgesetzt.

