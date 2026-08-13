Mallinckrodt legte Quartalsergebnis vor

Mallinckrodt lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 5,57 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 517,2 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 485,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at