Mallinckrodt stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Mallinckrodt hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 9,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,330 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mallinckrodt in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 753,1 Millionen USD im Vergleich zu 505,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at