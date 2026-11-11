Mallinckrodt verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Mallinckrodt äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,43 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -9,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Mallinckrodt 549,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 27,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 753,1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at