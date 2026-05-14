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14.05.2026 06:31:29
Mallinckrodt vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Mallinckrodt äußerte sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,87 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mallinckrodt -1,410 USD je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Mallinckrodt im vergangenen Quartal 468,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mallinckrodt 419,9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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