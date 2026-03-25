Homes & Holiday Aktie

Homes & Holiday für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5E6 / ISIN: DE000A3E5E63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.03.2026 11:30:03

MALLORCA 2026: IMMOBILIENMARKT WÄCHST UM 9,8 % – LUXUSSEGMENT BLEIBT WACHSTUMSTREIBER


EQS-Media / 25.03.2026 / 11:30 CET/CEST

Porta Mallorquina neue Marktstudie

MALLORCA 2026: IMMOBILIENMARKT WÄCHST UM 9,8 % – LUXUSSEGMENT BLEIBT WACHSTUMSTREIBER

München/Mallorca, 24. März 2026

Der Immobilienmarkt auf Mallorca entwickelt sich zunehmend zu einem der dynamischsten Luxusmärkte Europas. Die aktuelle Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“, erstellt durch das Center for Real Estate Studies (CRES) unter der Leitung von Prof. Dr. Marco Wölfle im Auftrag von Porta Mallorquina, zeigt eine klare Entwicklung: Während sich viele europäische Märkte stabilisieren, beschleunigt sich das Wachstum auf Mallorca, insbesondere im Premiumsegment.

Die Studie wurde bereits zum zwölften Mal durchgeführt, basiert auf einer unabhängigen Datenerhebung und analysiert die Angebotsdaten von zwölf verschiedenen Immobilienunternehmen. Mit rund 5.293 ausgewerteten Objekten deckt sie etwa 95 % des Marktes ab und ermöglicht damit eine fundierte und belastbare Einordnung der aktuellen Entwicklungen.

Luxussegment wächst mit bis zu 15 % deutlich über Gesamtmarkt
Die Immobilienpreise auf Mallorca sind im vergangenen Jahr im Durchschnitt um rund 8 – 10 % gestiegen. Im Luxussegment (ab ca. 2 Mio. Euro) liegt das Wachstum jedoch signifikant höher: Hier wurden Preissteigerungen von bis zu 12 – 15 % registriert. Damit wächst der Premiumbereich rund 1,5-mal so stark wie der Gesamtmarkt, ein klares Signal für die zunehmende Fokussierung internationaler Investoren auf hochwertige Immobilien.

„Mallorca entwickelt sich immer stärker zu einem internationalen Hotspot für Luxusimmobilien. Wir sehen eine nachhaltige Nachfrage, die deutlich über dem Angebot liegt“, erklärt Prof. Dr. Marco Wölfle, wissenschaftlicher Leiter der Studie.

Internationale Käufer dominieren den Markt
Der Markt wird weiterhin klar von internationalen Käufern getragen. Im gehobenen Segment liegt der Anteil ausländischer Investoren bei rund 60 – 70 %. Besonders stark vertreten sind Käufer aus Deutschland, Großbritannien, der Schweiz sowie zunehmend aus Skandinavien und weiteren europäischen Kernmärkten.

Die Motivation ist dabei zunehmend strategisch: Neben dem Lifestyle-Faktor gewinnt Mallorca als sicherer Sachwert und langfristige Kapitalanlage an Bedeutung.

Angebotsknappheit treibt Preise nachhaltig
Ein zentraler Treiber der Entwicklung bleibt die strukturelle Angebotsknappheit. In den gefragtesten Regionen, insbesondere im Südwesten, in Palma sowie in ausgewählten Küstenlagen, ist das Angebot an hochwertigen Immobilien stark limitiert. Gleichzeitig führen regulatorische Rahmenbedingungen, begrenzte Bauflächen und langwierige Genehmigungsverfahren dazu, dass das Angebot nur langsam wächst.

Das Ergebnis: Ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage, das die Preise nachhaltig auf hohem Niveau hält und weiter steigen lässt.

Transaktionen bis über 10 Mio. Euro keine Ausnahme mehr
Die Preisstruktur hat sich in den vergangenen Jahren deutlich nach oben verschoben.

  • Premiumsegment: häufig 2 – 5 Mio. Euro
  • Luxussegment: regelmäßig über 5 Mio. Euro
  • High-End-Objekte: Transaktionen über 10 Mio. Euro zunehmend etabliert

Besonders gefragt sind moderne Villen mit Meerblick, hochwertige Neubauprojekte sowie exklusive Penthouses/Apartments in Palma.

Mallorca bleibt einer der stärksten Luxusmärkte Europas
Für das Jahr 2026 erwartet die Studie eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Während der Gesamtmarkt weiter moderat wachsen dürfte, wird im Luxussegment erneut mit überdurchschnittlichen Preissteigerungen gerechnet.

Die Kombination aus internationaler Nachfrage, begrenztem Angebot und hoher Standortqualität spricht dafür, dass Mallorca seine Position, als einer der führenden Luxusimmobilienmärkte Europas weiter ausbauen wird.


Die vollständige Marktstudie „Ferienimmobilienmarkt auf Mallorca 2026“ kann unter folgendem Link kostenlos heruntergeladen werden: https://www.porta-mallorquina.de/blog/marktstudie-immobilien-mallorca-2026/

 

 

 

Pressekontakt, Interview- und Bildanfragen:

Porta Mallorquina™

Homes & Holiday AG

Theresienstr. 81, 80333 München

Tel. +49 89 998 20 81 50, ir@homes-holiday.com

Freiverkehr München

ISIN: DE000A3E5E63 WKN: A3E5E6

 

Über Porta Mallorquina und Homes & Holiday

Porta Mallorquina, eine Marke der börsennotierten Homes & Holiday AG mit Sitz in München, wurde im Jahr 2005 gegründet und zählt heute zu den etablierten Immobilienmarken auf Mallorca. Gemeinsam mit der zweiten Konzernmarke Porta Holiday bietet die Homes & Holiday AG ein einzigartiges Full-Service-Angebot aus einer Hand: Immobilienkauf, Langzeitvermietung und Ferienvermietung. Mit acht Lizenzgebieten auf Mallorca und einem Portfolio von über 1.200 ausgewählten Immobilien gehört Porta Mallorquina zu den führenden Maklern auf der Insel. Die mehrsprachige Website www.porta-mallorquina.de ist eine der meistbesuchten Plattformen für Mallorca-Immobilien und bietet umfassende Informationen, Inspiration und persönliche Beratung.

 

Mehr Informationen: www.porta-mallorquina.de und www.homes-holiday.com

 



Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Homes & Holiday AG
Schlagwort(e): Immobilien

25.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Homes & Holiday AG
Theresienstraße 21
80333 München
Deutschland
Telefon: +49 89 24 24 22 05
E-Mail: info@homes-holiday.com
Internet: www.homes-holiday.de
ISIN: DE000A3E5E63
WKN: A3E5E6
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2297556

 
Ende der Mitteilung EQS-Media

2297556  25.03.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Homes & Holiday AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu Homes & Holiday AG Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Homes & Holiday AG Nach Kapitalherabsetzung 0,00 0,00% Homes & Holiday AG Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester in den Feierabend -- DAX legt letztlich kräftig zu -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich mit Aufschlägen. Die US-Börsen zeigten sich mit gut behaupteter Tendenz. Die Börsen in Fernost bewegten sich zur Wochenmitte auf höherem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen