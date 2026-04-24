Malmbergs Elektriska (B) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Malmbergs Elektriska (B) ließ sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Malmbergs Elektriska (B) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,41 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,04 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112,6 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 119,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at