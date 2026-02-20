Malmbergs Elektriska (B) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Malmbergs Elektriska (B) hat am 19.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,540 SEK erwirtschaftet worden.

Malmbergs Elektriska (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,0 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 150,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,930 SEK gegenüber -3,060 SEK im Vorjahr verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 459,50 Millionen SEK – eine Minderung um 11,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 516,52 Millionen SEK eingefahren.

