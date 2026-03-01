Malmendier muss als Wirtschaftsweise gehen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Wirtschaftswissenschaftlerin Ulrike Malmendier ist aus dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ausgeschieden. Nach dreieinhalb Jahren als Wirtschaftsweise wurde sie von der Bundesregierung nicht wieder in diese Funktion berufen. Ihre Amtszeit endete am Samstag. Der Sachverständigenrat nahm dies am Sonntag in einer Stellungnahme "mit großer Verwunderung und allergrößtem Bedauern" zur Kenntnis.

"Mit ihr verliert der Sachverständigenrat Wirtschaft ein hochgeschätztes Mitglied, das in seinem internationalen wissenschaftlichen Renommee in der langen Geschichte des Gremiums seinesgleichen sucht. Der Sachverständigenrat wird insbesondere ihren Blick von außen aus den USA auf Europa und Deutschland vermissen", führte das Ökonomengremium aus.

Malmendier selbst sprach ebenso von "großem Bedauern", dass ihr Mandat nicht verlängert worden sei. Es sei ihr eine große Ehre gewesen, für das Gremium zu arbeiten, und sie stehe weiterhin für die Politikberatung in Deutschland und Europa zur Verfügung.

Über die mutmaßliche Ablösung Malmendiers hatte vor einer Woche das "Handelsblatt" berichtet. Gegen eine Verlängerung habe es Widerstand innerhalb der Regierung gegeben, hieß es. Malmendiers Expertise liegt im Bereich der Kapitalmärkte, der Unternehmensfinanzierung und der Verhaltensökonomie, sie forscht an der US-Universität Berkeley./brd/DP/zb