Trial Holdings Aktie
WKN DE: A3D8YD / ISIN: JP3635490000
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07.07.2026 04:51:21
Maltese tycoon faces trial over Caruana Galizia murder
The Maltese businessman accused of masterminding journalist Daphne Caruana Galizia’s 2017 murder is in court — seven years after his arrest. Five other men have already been found guilty for their roles in the murder.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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