Malu Paper Mills stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Malu Paper Mills hat am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 INR gegenüber -3,280 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 108,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 564,9 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at