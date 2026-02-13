Malu Paper Mills zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Malu Paper Mills hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,99 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Malu Paper Mills ein EPS von -2,150 INR in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,53 Prozent auf 769,0 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 627,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at